Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil

12.10.2019 21:26

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı bir TV programında "Siviller kalkan olarak kullanılıyorsa, devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir" sözleri tepki çekti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna destek veren Feyzioğlu, sivil ölümleriyle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu "Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun ifadesi şu şekilde:

"Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa, saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir."

GAZETECİ CEM SEYMEN TEPKİ GÖSTERDİ

Feyzioğlu'nun "Devlet sivilleri korumak zorunda değildir" sözleriyle ilgili kişisel sosyal medya hesabında açıklama yapan gazeteci Cem Seymen "Ben bunu anlamakta zorluk çektim. 'Silahlı güçler sivilleri kalkan olarak kullanıyorsa devlet korumak zorunda değil' diyerek tam olarak neyi kastediyorsunuz? Okurken ürperdim. Sayın @metinfeyzioglu lütfen sözlerinize açıklık getiriniz. Türkiye sivili koruyacak kadar büyük devlet!" tepkisini gösterdi.