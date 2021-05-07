Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı!

Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Stars League ödülleri ile göz kamaştırıyor.

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı.

Nisan ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.

ViewSonic Master Division ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

sougamWW | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 109 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q

metc0x| Oynanan 186 Maç | Kazanılan 110 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q

mıdwaynee- | Oynanan 80 Maç | Kazanılan 57 Maç | Kazanma %'si 71 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q

Elegance | Oynanan 105 Maç | Kazanılan 67 Maç | Kazanma %'si 64 | Ödüller 250 TL

PraetorianS- | Oynanan 126 Maç | Kazanılan 75 Maç | Kazanma %'si 60 | Ödüller 100 TL

Logitech Division 1 ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

SchwosteR | Oynanan 106 Maç | Kazanılan 70 Maç | Kazanma %'si 66 | Ödüller 600 TL

SamsunPEEK | Oynanan 246 Maç | Kazanılan 132 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 400 TL

MKalashnikov | Oynanan 134 Maç | Kazanılan 81 Maç | Kazanma %'si 60  | Ödüller 200 TL

BurraGOD | Oynanan 116 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %'si 61 | Ödüller 150 TL

-TommydReam-| Oynanan 174 Maç | Kazanılan 92 Maç | Kazanma %'si 53 | Ödüller 100 TL

Division 2 ilk 3 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

BlackeneS | Oynanan 89 Maç | Kazanılan 56 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 200 TL

-Wesque-| Oynanan 201 Maç | Kazanılan 105 Maç | Kazanma %'si 52| Ödüller 150 TL

mitrabbit2k| Oynanan 46 Maç | Kazanılan 35 Maç | Kazanma %'si 76 | Ödüller 100 TL

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Ali Tandoğan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:46:22. #1.15#

title