Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı!

Turkish Stars League ödülleri ile göz kamaştırıyor.

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen Turkish Stars League ödülleri dağıtıldı.

Nisan ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.

ViewSonic Master Division ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

sougamWW | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 109 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q

metc0x| Oynanan 186 Maç | Kazanılan 110 Maç | Kazanma %'si 59 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q

mıdwaynee- | Oynanan 80 Maç | Kazanılan 57 Maç | Kazanma %'si 71 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q

Elegance | Oynanan 105 Maç | Kazanılan 67 Maç | Kazanma %'si 64 | Ödüller 250 TL

PraetorianS- | Oynanan 126 Maç | Kazanılan 75 Maç | Kazanma %'si 60 | Ödüller 100 TL

Logitech Division 1 ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

SchwosteR | Oynanan 106 Maç | Kazanılan 70 Maç | Kazanma %'si 66 | Ödüller 600 TL

SamsunPEEK | Oynanan 246 Maç | Kazanılan 132 Maç | Kazanma %'si 54 | Ödüller 400 TL

MKalashnikov | Oynanan 134 Maç | Kazanılan 81 Maç | Kazanma %'si 60 | Ödüller 200 TL

BurraGOD | Oynanan 116 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %'si 61 | Ödüller 150 TL

-TommydReam-| Oynanan 174 Maç | Kazanılan 92 Maç | Kazanma %'si 53 | Ödüller 100 TL

Division 2 ilk 3 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

BlackeneS | Oynanan 89 Maç | Kazanılan 56 Maç | Kazanma %'si 63 | Ödüller 200 TL

-Wesque-| Oynanan 201 Maç | Kazanılan 105 Maç | Kazanma %'si 52| Ödüller 150 TL

mitrabbit2k| Oynanan 46 Maç | Kazanılan 35 Maç | Kazanma %'si 76 | Ödüller 100 TL

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros