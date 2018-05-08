Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu Kuruçeşme'de Yemek Yedi

Türk sinemasının iki dev ismi yapımcı Türker İnanoğlu ve oyuncu eşi Gülşen Bubikoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir ocakbaşı'nda yemek yedi.

43 YILLIK AŞK

1975 yılında evlenen, 43 yıldır mutlu bir evlilikleri olan İnanoğlu ile Bubikoğlu, baş başa yemek sonrası mekandan ayrıldı.

İNANOĞLU DIŞINDAKİLERLE ÇALIŞMIYOR

Türk sinemasının güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, eşinin yapım şirketinden başka bir firmayla anlaşma yapmıyor. Bubikoğlu bu durum için, "Ben Türker'le evlenirken, aramızda bir anlaşma yaptık. Onun için Türker'in firmasının dışında herhangi bir firmayla çalışmam" demişti.