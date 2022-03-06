Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı
İhlas Haber Ajansı, Yunus Celal Araz - Yerel
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Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdıSİNOP Sinop'un Türkeli ilçesine patlayan su borusundan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı.
TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı
SİNOP Sinop'un Türkeli ilçesine patlayan su borusundan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Türkeli'nin Satı köyünden gelmekte olan ilçe şebekesine ait su borusu Yazıcı Köyü altı mevkiinde patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle metrelerce yükseğe fışkırdı. Suyun gökyüzüne fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Yerel