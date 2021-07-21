Türkeli'de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Türkeli'de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Türkeli'de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçenin Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Ömer Faruk Kaya (20) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fuat Yavuz'a (40) çarptı.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Fuat Yavuz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİNOP

Türkeli'de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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