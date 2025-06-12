Türkçeye İtalyancadan geçen ve bir ev köpeği türünün de adı olan "fino" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

Türkçeye İtalyancadan geçen ve bir ev köpeği türünün de adı olan 'fino' kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkçeye İtalyancadan geçen ve bir ev köpeği türünün de adı olan "fino" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkçeye İtalyancadan geçen ve bir ev köpeği türünün de adı olan "fino" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkçeye İtalyancadan geçen ve bir ev köpeği türünün de adı olan "fino" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKÇEYE İTALYANCADAN GEÇEN VE BİR EV KÖPEĞİ TÜRÜNÜN DE ADI OLAN "FİNO" KELİMESİNİN LATİNCE KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Küçük

B: Cesur

C: Son

D: Saldırgan

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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