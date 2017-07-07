Türkbirdev Kültür ve Eğitim Vakfı'ndan "Devtürk Kurultayı" (4)

TÜRKBİRDEV Kültür ve Eğitim Vakfı, Halkalı'da "DevTürk Kurultayı" gerçekleştirdi. Kurultayın sonunda 20 maddelik sonuç bildirgesi okundu. Kurultayda ortak mutabakat, "Türk Birliği Bakanlığı"nın kurulması oldu. Programda konşuan TürkBirDev oluşumunun kurucu başkanı Sefer Özdemir, "Biz artık kendimizi ezdirmeyeceğiz. Artık Bosna, Hocalı, Irak, Suriye olmayacak. Türkiye ve diğer Türk devletlerimiz kenetlenecek Türk devletler birliği adı altında muhteşem bir birlik ile BM'de altıncı güç olarak dünya sahnesine çıkacağız. Bunun ispatı da buradadır. Dünyaya gücümüzü gösterme günümüz bugündür" dedi.



Özdemir, "250 milyonu temsil ediyoruz. 7 devlet 1 milleti temsil ettiğimizi unutmayın. Özellikle Türkiye'den anavatandan, atavatan Türkistan'a bir göç başlatmak gerekmektedir. Devletlerimizde, Türk Birliği Bakanlığı kurulmalıdır. Türk halkı olarak devletlerimizden Türk Birliği Bakanlığı istiyoruz" diye konuştu.



"ATATÜRK, BİN YILDAN BERİ TÜRKLÜĞÜN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK İNSANLARDAN BİRİ"



Eski Bakan Namık Kemal Zeybek ise "Büyük Atatürk, bin yıldan beri Türklüğün gördüğü en büyük insanlardan biri. Yok olmakta olan Türkiye devletini küllerinden ortaya çıkaran adam. Kartal gibi oturdu Çankaya'da. Herkes onun ayağına geldi o hiçbir yere gitmedi. İngiltere Kralı geldi önünde diz çöktü saygılarını sundu. Öyle bir insandı" ifadesini kullandı. Zeybek, Türkiye- AB ilişkilerine de değinerek, "Kendileri için tehlikeyi gören Batı, Türkiye'nin önünde Avrupa Birliği giriş süreci diye bir masal koydular. Türkiye'de birileri heveslendi, inandı. Yok böyle bir şey. AB'ye girmek diye bir şey yok. Vallahi, billahi, tallahi yok. Yırtındım o zamandan beri yırtınıyorum. Yok böyle bir şey. O masal ile az daha Kıbrıs'ı kaptırıyorduk. Rumların aç gözlülüğü yüzünden kurtardık. Yoksa, gitmişti Kıbrıs. Türkiye ne yazık ki arkasını döndü. O günden bugüne işler sıradanlaşmıştır. Olması gereken şey Türk Devletler Birliği'ni kurmak bu güç ile dünyanın neresinde isterse Ayda olsun evrenin neresinde bir tek Türk varsa onun derdi ile ilgilenmektir. Budur bize düşen" şeklinde konuştu. Kurultaya, Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, film ve dizi oyuncusu Serdar Gökhan da katıldı. - İstanbul