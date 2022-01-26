Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı - Haberler
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

TSKGV Hatay Fahri Tanıtım Kurulu Temsilci Rahmi Vardı, iki ilçede bulunan bin öğrenci ve ailelerine kışlık ayakkabı, mont, pantolon ve kazak dağıtımı yaptıklarını söyledi.

TSKGV olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini dile getiren Vardı, bağışçıların gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Kırıkhan, Kumlu, Hatay, Türk, Kültür Sanat, Haber

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