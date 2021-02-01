Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar

01.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:51
Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar

ABD'li şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu duyurdu. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini sevenleriyle paylaştı. İkili, ilk kez yan yana görüntülendi. İşte detaylar...

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketledi. Bunun üzerine Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

300 BİNDEN FAZLA TWEET ATILDI

Halsey'in paylaşımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı hakkında 300 binden fazla tweet atıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Defne Samyeli Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:55:38. #1.15#
title