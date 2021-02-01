Türk sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı! İlk kez yakalandılar

ABD'li şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu duyurdu. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini sevenleriyle paylaştı. İkili, ilk kez yan yana görüntülendi. İşte detaylar...

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketledi. Bunun üzerine Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

300 BİNDEN FAZLA TWEET ATILDI

Halsey'in paylaşımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı hakkında 300 binden fazla tweet atıldı.

Kaynak: Snob Magazin