Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi

-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan...

01.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:04
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan

-Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonları Denizlerde düzensiz göçle gece gündüz demeden mücadele ederek çok sayıda insanın hayatını kurtaran, sel ve benzeri afetlerde mahsur kalan insanların yardımına koşan , eski kurtarma anlarına ilişkin görüntülerinden oluşan kısa klibi "her an nöbetteyiz" notuyla paylaştı

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan "Her an nöbetteyiz" klibi
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