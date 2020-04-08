Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Ekinci, ziyarette, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Polis teşkilatının gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin bozulmaması için 24 saat esaslı görev yaptığını ifade eden Ekinci, özverili çalışmalarından teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Görevlerinde başarılar dileyen Ekinci, şehit polis memurlara Allah'tan rahmet, gazilere ise şifalar diledi.

Ekinci, daha sonra ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarındaki görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: AA