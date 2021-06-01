Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanından Rektörümüze Ziyaret
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Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanından Rektörümüze Ziyaret

Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanından Rektörümüze Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, Türk Ocakları Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eroğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Samet Doğar Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u makamında ziyaret etti.

Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, Türk Ocakları Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eroğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Samet Doğar Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a görevinin hayırlara vesile olmasını dileyerek başarılar diledi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Türk Ocakları Başkanı Mehmet Çetinkaya, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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