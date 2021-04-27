Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı
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Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılı dolayısıyla düzenlenen programla anıldı.

Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılı dolayısıyla düzenlenen programla anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Prof. Dr. Maşalı, Münir Nurettin Selçuk'un Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Türk musikisinin son büyük üstatlarından biri olan Selçuk'un hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

Selçuk'un kültürlü bir aileden geldiğini dile getiren Yılmaz, "Musikiye bir ömür ve gönül vermiştir. İcrasıyla bestesiyle musikimize getirmiş olduğu yorumla sanatına, öğrencilerine, seyircisine ve takipçisine olan ciddiyetiyle gerçekten örnek bir sanatkardır." ifadesini kullandı.

Coşkun Yılmaz, Selçuk'un geleneksel musikiye yeni bir form ve yeni bir yaklaşım getirdiğine işaret ederek, "Eğer bugün geleneksel Türk musikimiz ve Türk musiki sanatı ayakta tutulmuşsa bunun bir hayran ve takipçi kitlesi varsa Münir Nurettin Selçuk şüphesiz bunun en belirleyici ve en öncü isimlerinden birisidir." dedi.

"İstanbul'u anlatan büyük bir sanatkardır"

Selçuk'un pek çok öğrenci yetiştirdiğini, 1000'den fazla konser verdiğini ve pek çok ünlü şairin eserlerini bestelediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vefatının 40. yılı münasebetiyle mezarı başında anmak istedik, tabii salgın şartlarını dikkate alarak. Çok daha farklı etkinlikler, farklı faaliyetler mutlaka hem bu yıl içerisinde hem de sonrasında yapılmalıdır. Münir Nurettin Selçuk'u anmak ve anlatmak demek, bizim medeniyetimizi, kültürümüzü özellikle musiki tarihimizi, musiki medeniyetimizi anlamak ve anlatmak yolunda en önemli adımdır diye düşünüyorum."

Solo konserleriyle Türk müziğinde çığır açan Münir Nurettin Selçuk, aralarında Mevlana, Fuzuli, Nedim, Şeyh Galip, Ziya Paşa, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı'nın da olduğu çok sayıda şairin şiirlerini besteledi.

Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı
Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı
Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı
Türk musikisinin duayenlerinden Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40. yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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