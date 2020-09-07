Türk Konseyi'nden ortak çabalara destek
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Türk Konseyi'nden ortak çabalara destek

Türk Konseyi, bugün Türkiye-Azerbaycan arasında yapılan ve Türkiye-Azerbaycan medya platformu kurulması kararının alındığı toplantıya destek verdi.

Türk Konseyi'nden ortak çabalara destek
07.09.2020 20:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:08

Türk Konseyi, bugün Türkiye-Azerbaycan arasında yapılan ve Türkiye-Azerbaycan medya platformu kurulması kararının alındığı toplantıya destek verdi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev arasında bugün yapılan ve Türkiye-Azerbaycan medya platformu kurulması kararının alındığı toplantıya sosyal medya üzerinden destek verdi. Dr. Ömer Kocaman sosyal medya hesabından Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası önünde dalgalanan üye ülke bayraklarıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un "Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!" mısralarını paylaştı. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman, paylaşımına #BizBirlikteGüçlüyüz etiketini de ekledi.Türk Dünyası'nın stratejik çatı kuruluşu olan Türk Konseyi, ekonomi, turizm, gençlik, eğitim gibi konulara ek olarak medya alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye olduğu Türk Konseyi'nde Macaristan da gözlemci üye olarak yer alıyor.


Kaynak: DHA

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