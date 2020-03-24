Türk kolonyası Avrupa basınında: Türklerin gizli silahı Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs salgını ile mücadele titizlikle devam ederken, salgının ülkemize sıçramasının ardından gördüğü talep artan kolonya dünya gündemine oturdu. Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.

Koronavirüs ile küresel mücadele devam ederken, salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından satışlarını artıran kolonya, dünyanın gündemine oturdu.

Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.

"TÜRKLERİN GİZLİ SİLAHI: KOLONYA"

Fransız haber ajansı AFP, son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.

"BEKLENMEDİK BİR TALEP GÖRÜYOR"

Dosya haberde "Misafirperverliğin sembolü olmasının yanı sıra hijyen olarak da destek veren bir parça. Şimdi ister buzdolabında ister dolaplarda olsun her evde bulunan, Türk kolonyası, koronavirüsü ile savaşta bir silah olarak beklenmedik bir talep görüyor" ifadesi kullanıldı.

KOLONYAYA TALEP ARTTI

Eminönü'nde kolonya satın almak için ilk vakaların açıklanmasından önce uzun kuyruklar olduğu hatırlatılırken, birçok eczane ve dükkanda kolonyanın tükendiğine dair ibareler olduğu belirtildi.