Türk Kızılay Karabük Şubesinden Vali Gürel'e ziyaret Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, Kızılayın yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Kızılay çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin en ücra köşelerindeki muhtaç insanlara yardım elini uzattığını belirten Gürel, "Kızılayımız tarih boyunca önce insan diyen medeniyetimizin en güzel örneklerini sergilemektedirler. Vefa Sosyal Destek Guruplarımızla birlikte çalışarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yardım kampanyalarımıza destek veren Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu ve her kademesindeki gönüllülerimize insani yardımlarımızın ortağı oldukları için Karabüklü hemşerilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Almanya merkezli Wefa Derneğince bağışlanan 620 gıda ve temizlik kolisini Karabük Valiliğine teslim eden Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu da şube olarak Karabük'te 404 kişiye 161 bin 600 lira zekat yardımı yaptıklarını ifade etti.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile ortak gerçekleştirdikleri Kardeş Payı Projesi kapsamında bin 300 kıyafet, 65 yaş üstü vatandaşlara 39 gıda kolisi ve bin 983 çocuk kolisi dağıttıklarını dile getiren Yeşiloğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı dolayısıyla 611 gıda kolisi 313 temizlik malzemesi seti dağıtımı gerçekleştirdik. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza 2 bin maske ve 2 bin dezenfektan dağıttık. Kovid-19 nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine İsmail Necati Efendi Yurdu'nda misafir ettiğimiz Cezayir vatandaşlarına ve Asiye Hatun Yurdu'nda kalan görevlilerimiz için 656 bin 631 lira yemek bedeli ile Çekya'dan gelen vatandaşlarımıza ve yurtta görevli personelimize 105 bin 685 lira yemek bedeli Türk Kızılay Karabük Şubemiz tarafından karşılanmıştır."

Kaynak: AA