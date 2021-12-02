Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kınık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafını seçen Kınık, yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her bir karenin etkili olduğunu ifade eden Kınık, "İnsani yardım çalışanı olduğu için gözümüz savaşların yoksullukların afetlerin içindeki umuda gidiyor." dedi.

Kınık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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