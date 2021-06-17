Türk Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağış fiyatını artırmama kararı aldı
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Türk Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağış fiyatını artırmama kararı aldı

Türk Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağış fiyatını artırmama kararı aldı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl yurt içi kurban bağış fiyatının arttırılmaması kararı aldıklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl yurt içi kurban bağış fiyatının arttırılmaması kararı aldıklarını bildirdi.

Türk Kızılay tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kurban kampanyası Türk Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Türk Kızılay'ın geçen kurbandaki hizmetlerini anlatan Kınık, 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonunu 17 ülkede gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kınık, "Kovid-19'un etkileri ve seyahat kısıtlaması vardı. Dünyada seyahatin ve mobilizasyonun kısıtlaması noktasında kararlar alındı. Kızılay'ın daimi delegasyonların bulunduğu noktalarda organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Toplamda 4 milyon 540 bin insanın sofrasını kurban payları şenlendirdi. " dedi.

Bu yılki hedeflere ilişkin bilgi veren Kınık, şöyle konuştu:

"2021 hedefimiz yurt içinde 52 bin 500, yurt dışında ise 100 bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin kişiye kurban paylarını ulaşmayı hedefliyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Kurbanlıklarımızın tamamı yurtiçinden temin edilerek hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza hem de ekonomiye katkı sağlanacak."

Türk Kızılay'ın 30'a yakın aşevinde bu kurban paylarının şoklanmış şekilde muhafaza edildiğini dile getiren Kınık, bunların aşevlerinden de ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştırılacağını söyledi. Kınık, Kızılay'ın Kurban'da Kızılay Modeli sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde hijyenik ortamlarda kesileceğini bildirdi.

Bu sene yurt içi kurban bağış bedelinde zam olmadığını, yurt dışı kurban bedelinin ise 850 liradan 1050 liraya yükseltildiğini dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağışlarında fiyat arttırmama kararı aldı. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini hem yurt içinde hem de yurt dışında 1050 TL olarak belirledi. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. Yurt dışında yoksulluğun, çatışmaların ve kuraklığın vurduğu ülkelerde ve gönül coğrafyalarımızda en kırılgan kesimleri yardım için belirledik. Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya'da ihtiyaç sahibi olan insanlara kurban bağışları anında ulaştırılacak."

Kınık, hayırseverlerin vekaletlerini, Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, PTT 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ya da Kızılay şubelerinden verebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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