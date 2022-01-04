TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından biri İzmir'de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AYDIN (DHA) - TÜRK kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından biri İzmir'de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Haber - Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title