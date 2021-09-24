Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK Malta'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK Malta'da

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK Malta'da

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Uluslararası Hava Şovu'na katılmak üzere geldiği 1565 yılındaki Malta kuşatmasında şehit olan Türk askerleri ile 1.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Uluslararası Hava Şovu'na katılmak üzere geldiği 1565 yılındaki Malta kuşatmasında şehit olan Türk askerleri ile 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde esir edilerek Malta'ya getirilen ve burada hayata gözlerini yuman Türklerin bulunduğu Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

SOLOTÜRK ekibi, şehitlikteki kabirlere kırmızı karanfil bıraktı. Ekip, daha sonra Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı'nın büyükelçilik konutunda onurlarına verdiği resepsiyona katıldı.

Ekiple bir süre sohbet eden Büyükelçi Kıratlı'ya SOLOTÜRK ekip lideri Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, Malta gösterisine özel olarak hazırlanan imzalı poster takdim etti.

Kıratlı, SOLOTÜRK akrobasi timini Malta'da görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken ekibe gösterilerinde başarılar diledi.

SOLOTÜRK ekibi, Malta Uluslararası Hava Şovu'nda hafta sonunda iki gösteri uçuşu icra edecek.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından "Tripoliçe Katliamı"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Kerem Kamışlı Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK Malta'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 00:16:12. #1.11#