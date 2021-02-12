Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti
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Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

12.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:36
Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartük, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartük, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Akartürk, daha sonra Vali Ümit ile sohbet etti.

Ümit, yaptığı konuşmada, Bedia Akartürk'ün bir halk sanatçısı olduğunu belirterek, "Sizleri uzun yıllardır dinliyoruz. Halkın sanatçısısınız. Sanat camiasında devlet-millet birlikteliğinin timsallerindensiniz. Gönüllerimizdeki yerinizle ve değerinizle müstesna sanatçılarımızdansınız. Bizim hayatımızda önemli bir yere sahipsiniz. Köklü ve kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüze ve folklorumuza ait değerlerimizi yaşattığınız ve gelecek nesillere aktardığınız için sizleri gönülden tebrik ediyorum. Sizin gibi değerli bir sanatçımızı Bolu'da ağırlamaktan onur duyduk, şeref verdiniz." dedi.

Akartürk ise "Türküler bizim özümüz. Her türkünün bir hikayesi var. Büyük anneannem Bolu'da yaşadı. Ben de Bolu'da bulunmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Vali Ümit, Bedia Akartürk'e Bolu'nun yöresel ürünlerinden oluşan sepet ile çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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