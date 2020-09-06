Türk hackerlar Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının sitesini hackledi
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Türk hackerlar Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının sitesini hackledi

Türk hackerlar Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının sitesini hackledi Ayyıldız Tim isimli Türk hacker grubu, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının internet sitesini hackledi.

06.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:46

Türk hackerlar Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının sitesini hackledi

ANKARA - Ayyıldız Tim isimli Türk hacker grubu, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının internet sitesini hackledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını hedef alan Yunanistan'a Türk hacker grubu Ayyıldız Tim'den darbe geldi. Hacker grubu, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının internet sitesini hackledi. Bakanlığın sitesine girenler, sitenin Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" melodisi ile karşılaştı.

Türk hackerlar Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığının sitesini hackledi

Kaynak: İHA

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