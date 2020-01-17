Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

17.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:52

Son dönemlerde sık sık Türkiye'ye yönelik tehdit edici açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın devlet kurumları Türk hackerlar tarafından hacklendi.

Türk hacker grubu Anka Neferler Tim tarafından düzenlenen saldırıyla, Yunanistan'ın en stratejik kurumlarına ait internet siteleri çökertildi. Çökertilen siteler arasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın sitesi de bulunuyor.

YUNAN MEDYASI DA SALDIRILARI DOĞRULADI

Türk hacker grubunun Yunan hükümet sitelerine yaptığı saldırı Yunan medyası tarafından haberleştirildi. Haber, "Türk hackerlar Yunan hükümetinin web sitelerine saldırdı" başlığı ile haberleştirildi.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ SAVAŞLA TEHDİT ETMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye karşı gerekirse silah kullanmaktan söz etmiş, herkesi şoke etmişti. Trump, Miçotakis'e böyle bir durumda ABD'ye güvenmemelerini istemişti.

İşte Anka Neferler Tim tarafından düzenlenen saldırıyla çökertilen Yunan devlet kurumlarına ait internet sayfaları:

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı - http://www.nis.gr

Yunanistan Parlamentosu - https://www.hellenicparliament.gr

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı - https://www.mfa.gr

Atina Borsası - https://www.athexgroup.gr

Yunanistan E-Devlet - http://www.e-gif.gov.gr

Yunanistan Maliye Bakanlığı - https://minfin.gr