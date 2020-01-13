Türk Edebiyatının Çınarı Necati Cumalı Urla'da anıldı

13.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:58

Necati Cumalı'nın hayatının anlatıldığı etkinlikte, usta yazarın şiirleri de okundu. Etkinlikte konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; ""Türk ve Dünya edebiyatına, sanatına yön veren pek çok sanatçıya ev sahipliği yapmış bir beldede yaşıyoruz. Bu kişileri hak ettikleri şekilde anmak, en zaruri görevlerimizden bir tanesi. Bu vesile ile geçtiğimiz yıllarda yapılan etkinliklerden daha anlamlı bir şekilde, bizim bölgemizin tanıtımına, Türk edebiyatına katkı sağlayan bu insanları hak ettikleri gibi anma görevimiz var. Bugün de Batı Trakya'da doğmuş ama ömrünün büyük kısmını Urla'da geçirmiş, eserlerinde Urla'da yaşadığı çocukluk ve gençlik anılarını Türk edebiyatına taşımış, oyunları, hikayeleri, şiirleri, romanları ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış büyük edebiyatçı Necati Cumalı'yı anmak için toplandık. Bugün onun doğum yıldönümü. İlçemizde yaşadığı ev restore edildikten sonra Necati Cumalı Anı Evi olarak kullanılıyor. Bu evin hak ettiği şekilde değerlendirildiği fikrinde değilim. Sadece bu tip toplantılarla kendisini doğum ve ölüm günlerinde anmakla kendisine karşı olan borcumuzu ödeyebildiğimiz fikrinde değilim. Dolayısıyla sadece o değil, Neyzen Tevfik, Yorgo Seferis gibi şu anda hayatta olmayan veya şu anda hayatta olup bu coğrafyada yaşayan pek çok sanatçımız var. Urla ile ilgili bir hedefimiz var; Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek, en marka beldelerinden birisini yaratmak. Bu sadece yollar, altyapı, kaldırımlar yapmaktan ibaret değil. Bunlar zaten yerel yönetimlerin yapması gereken şeyler. Bunları yapmış olmak büyük bir hizmet sayılamaz. Onun yanına bizim edebiyatı, sanatı, kültürü eklememiz gerekiyor ki hakikaten marka bir şehir yarattık diyebilelim. Dolayısıyla Necati Cumalı'yı doğum gününde anıyorum, verdiği eserler, edebiyatımıza yaptığı katkılar için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrasında Kaymakam Can ve Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman Necati Cumalı Anı Evi'nde incelemelerde bulundu. Anı evi hakkında bilgi alan Can, anı evinin daha kültürel, daha sosyal etkinlikler ile daha fazla tanınır bir yer olması için girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Urla'da yaşamış, buradan ilham almış edebiyatçı ve sanatçıları Urlalı gençlerle buluşturmak, gençlere Urla'nın değerlerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına etkinliklerimiz devam edecek.

Kaynak: Bültenler