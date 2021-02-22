"Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstanbul Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kovid-19 önlemleriyle düzenlenen törende, "TurkDunyasiOdulleri.com" üzerinden yapılan oylama sonucu ödül kazanan kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

Törende, ???????Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç da yer aldı.

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Türk dünyasının vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişi ve kurumları onurlandırmak, Türk dünyasına katkı sunan çalışmaları hatırlatmak ve teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türk Dünyası Ödülleri"nde, "Yılın Akademisyeni Ödülü"ne İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Yılın Türk Dünyasına Hizmet Ödülü"ne Baykar, "Yılın Basın-Medya Ödülü"ne Nazlı Çelik, "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü"ne Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yılın Yazarı Ödülü"ne Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, "Yılın Türk Kültürüne Hizmet Ödülü"ne Türk Lehçeleri Haritası'yla Kayseri Erciyes Üniversitesinden Dr. Süleyman Aydın ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler, "Yılın Sanatçısı Ödülü"ne Erol Sayan, "Yılın Fikir ve Araştırma Kuruluşu Ödülü"ne TASAV, "Yılın Müzik Ödülü"ne Mustafa Yıldızdoğan, "Yılın Projesi Ödülü"ne Turan Kupası, "Yılın TV Programcısı Ödülü"ne Metin Özkan, "Yılın Türk Dünyası Etkinliği Ödülü"ne Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'yle Türk Eğitim-Sen layık görüldü.

"Yılın Onur Ödülü", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Ödülü, Devlet Bahçeli adına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur