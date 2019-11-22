Türk dizilerini kaldıran MBC TV, Osmanlı karşıtı dizi yayınlamaya başladı
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BBC

Türk dizilerini kaldıran MBC TV, Osmanlı karşıtı dizi yayınlamaya başladı

Geçtiğimiz sene Türk dizilerini yayınlamaya son veren Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV, Osmanlı karşıtı bir diziyi yayınlamaya başladı.

22.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:26
Türk dizilerini kaldıran MBC TV, Osmanlı karşıtı dizi yayınlamaya başladı

Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan ve yüzde 60'ının 'a ait olduğu MBC, geçtiğimiz ülkelerinde çok popüler olan Türk dizilerini yayınlamaya son verdi. Kanal bu sene de Osmanlı karşıtı "Ateş Krallıkları" adlı diziyi yayınlamaya başladı.

40 MİLYON DOLARLIK BÜTÇESİ VAR

BBC Türkçe'nin haberine göre Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktör üstlendi. Dizi Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor. 40 milyon dolar bütçeli dizi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki medya mücadelesinde yeni bir perde açıyor.

OSMANLI KARŞITI PERSPEKTİF

Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu" BAE merkezli sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını belirterek ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" söyledi.

BÜYÜK SAVAŞ SAHNELERİ VE KARMAŞIK KARAKTERLER BULUNUYOR

Saudi Gazette, ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan ve toplamda 14 bölümden oluşan dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtti. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Görsel efektlerin kullanıldığı dizide büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor.

ARAP BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla Arap basını da ikiye bölündü. Bir kesin "belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını" derken bir kesim de "Türklerin tarihi çarpıtılıyor" dedi.

TÜRK DİZİLERİNİ YAYINLAMAYI BIRAKTILAR

MBC 2018'de Türk dizilerini yayınlamayı sonlandırdığını açıklamış, Türk basını bunun siyasi bir hamle olduğunu yazmıştı.


Haber Videosu: Arap kanalı MBC TV, Türk dizilerini yayınlamayı bıraktı!
BBC
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HABER YORUMLARI (27)

  • FİKİR:
    Bir de ne diyorlarmış;Osmanlının kökeni onlardan türemiş'' :''DÖnce müslümanlığı, İslâmiyeti yaşamayı, yaşatmayı, destek olabilmeyi öğrensinler müstesnalar hariç''ÂLLÂH(C. C. ) ''m din düşmalarına fırsat verme Yâ-Rabb(C. C. )
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  • ENİŞTE:
    Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren bir durum yok, Osmanlı Hanedanı Allah razı olsun ecdadımızdı ama velakin tarih sayfalarında yer alıyor artık. Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren bir durum yok, illa Osmanlıdan bişey isytecekler ise Veliahtın varislerinin çoğu Avrupada onlardan istesinler. Hatta Türk düşmanı bir Osmanlı varisi de İngiltere başbakanı şu anda. Tabi önce her zamanki gibi kendi ülkelerini yabancılardan korkarak korumayan dedelerine hesap sorsunlar o zaman.
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  • ..:
    BU ARAPLARIN AYIBI DEİL. arabı bıkmadan usanmadan tarihten bu yana başımıza çıkaranların ayıbı. ne denirki:
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  • KOKOO:
    Tarihte osmanlı kadar sizleri koruyup kollayan sahip çıkan iyi davranıp ekmeğini paylaşan bir millet daha yoktur. Tüm afrika kıtası ingiliz sömürgesi altındayken sizi haçlı bayrağı altına sokmayıp koruyan osmanlıydı. Bugün kendi diliniz olan arapçayı özgürce konuşuyorsanız bu bile osmanlı sayesindedir. Nankörsünüz
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  • TADES:
    araplara hayran olup onları yere göğe sığdıramayanlar toz kondurmayan bizim kardeşimizdir diyenler tarih imizde bizi sırtımızdan vurdular deyince kıyameti koparanlar görsün araptan dost olmayacağını
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