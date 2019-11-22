Türk dizilerini kaldıran MBC TV, Osmanlı karşıtı dizi yayınlamaya başladı

22.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:26

Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan ve yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC, geçtiğimiz ülkelerinde çok popüler olan Türk dizilerini yayınlamaya son verdi. Kanal bu sene de Osmanlı karşıtı "Ateş Krallıkları" adlı diziyi yayınlamaya başladı.

40 MİLYON DOLARLIK BÜTÇESİ VAR

BBC Türkçe'nin haberine göre Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktör üstlendi. Dizi Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor. 40 milyon dolar bütçeli dizi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki medya mücadelesinde yeni bir perde açıyor.

OSMANLI KARŞITI PERSPEKTİF

Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu" BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını belirterek ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" söyledi.

BÜYÜK SAVAŞ SAHNELERİ VE KARMAŞIK KARAKTERLER BULUNUYOR

Saudi Gazette, ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan ve toplamda 14 bölümden oluşan dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtti. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Görsel efektlerin kullanıldığı dizide büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor.

ARAP BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla Arap basını da ikiye bölündü. Bir kesin "belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını" derken bir kesim de "Türklerin tarihi çarpıtılıyor" dedi.

TÜRK DİZİLERİNİ YAYINLAMAYI BIRAKTILAR

MBC 2018'de Türk dizilerini yayınlamayı sonlandırdığını açıklamış, Türk basını bunun siyasi bir hamle olduğunu yazmıştı.