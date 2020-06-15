Türk Bilim İnsanlarından Koronasız Ortam İçin Çözüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Bilim İnsanlarından Koronasız Ortam İçin Çözüm

Hiç şüphesiz ki koronavirüsten en çok etkilenenler sağlık çalışanları. Gece-gündüz çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları büyük risk altında.

Türk Bilim İnsanlarından Koronasız Ortam İçin Çözüm
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:53

Hiç şüphesiz ki koronavirüsten en çok etkilenenler sağlık çalışanları. Gece-gündüz çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları büyük risk altında. Hatta ölümler bile gerçekleşiyor. Riskli alanlarda çalışan insanların koronavirüse yakalanma riskini en az indiren bir sistem geliştirildi. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Far-UVC sistemi ile koronasız ortamı sağlamak mümkün.

UVC Işıktan Farklı!

Ülkemizde binlerce kişiyi etkileyen koronavirüs salgınından en çok sağlık çalışanları etkileniyor. Hatta teni tip koronavirüs Kovid-19'u ortaya çıkaran ve üzerinde çalışan çok sayıda çalışan hayatını kaybetti. Buna son verecek çözüm Türk bilim insanlarından geldi. InnowayRG ekibinden Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Mehmet Faruk Aktürk, Onur Yolay, Mehmet Cengiz Akbülbül ve Sinem Yetim'den oluşan ekip tarafından koronavirüs salhını sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan insanlı ortamda kullanılabilen InitusV adlı Far-UVC ışığı içeren sistem geliştirildi. Sistem standart 254nm dalga boyuna sahip UVC ışıktan farklı olarak Far-UVC dalga boyunu kullanıyor. Bununla birlikte, regülasyonlara uymak için Far-UVC'yi yüzde 98 oranında engelleyen tekstil ve gözlükle kombine ediyor. Bugüne kadar UVC teknolojisi insan veya başka bir canlının bulunduğu ortamda kullanılamıyordu.

Devrim Yaratacak

InitusV olarak adlandırılan sistem, hastanelerde, infeksiyon riski taşıyan yerlerde, toplu seyah edilen, toplu bulunan ortamlarda Far-UVC'nin insan bulunan ortamlarda kullanılmasına izin verip infeksiyon koruması sağlayarak bir devrim yaratıyor. InitusV ile ameliyathanelerde, yoğun bakım veya diğer riskli birimlerde Kovid-19 yayılımı engellenerek hem hastalar hem de sağlık personelleri korunabilecek. Gündelik yaşam da normale dönebilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Evgar Kenan Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Semih Özsoy Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Türk Bilim İnsanlarından Koronasız Ortam İçin Çözüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:25:24. #1.14#
title