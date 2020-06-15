Türk Bilim İnsanlarından Koronasız Ortam İçin Çözüm Hiç şüphesiz ki koronavirüsten en çok etkilenenler sağlık çalışanları. Gece-gündüz çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları büyük risk altında.

Hiç şüphesiz ki koronavirüsten en çok etkilenenler sağlık çalışanları. Gece-gündüz çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları büyük risk altında. Hatta ölümler bile gerçekleşiyor. Riskli alanlarda çalışan insanların koronavirüse yakalanma riskini en az indiren bir sistem geliştirildi. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Far-UVC sistemi ile koronasız ortamı sağlamak mümkün.

UVC Işıktan Farklı!

Ülkemizde binlerce kişiyi etkileyen koronavirüs salgınından en çok sağlık çalışanları etkileniyor. Hatta teni tip koronavirüs Kovid-19'u ortaya çıkaran ve üzerinde çalışan çok sayıda çalışan hayatını kaybetti. Buna son verecek çözüm Türk bilim insanlarından geldi. InnowayRG ekibinden Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Mehmet Faruk Aktürk, Onur Yolay, Mehmet Cengiz Akbülbül ve Sinem Yetim'den oluşan ekip tarafından koronavirüs salhını sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan insanlı ortamda kullanılabilen InitusV adlı Far-UVC ışığı içeren sistem geliştirildi. Sistem standart 254nm dalga boyuna sahip UVC ışıktan farklı olarak Far-UVC dalga boyunu kullanıyor. Bununla birlikte, regülasyonlara uymak için Far-UVC'yi yüzde 98 oranında engelleyen tekstil ve gözlükle kombine ediyor. Bugüne kadar UVC teknolojisi insan veya başka bir canlının bulunduğu ortamda kullanılamıyordu.

Devrim Yaratacak

InitusV olarak adlandırılan sistem, hastanelerde, infeksiyon riski taşıyan yerlerde, toplu seyah edilen, toplu bulunan ortamlarda Far-UVC'nin insan bulunan ortamlarda kullanılmasına izin verip infeksiyon koruması sağlayarak bir devrim yaratıyor. InitusV ile ameliyathanelerde, yoğun bakım veya diğer riskli birimlerde Kovid-19 yayılımı engellenerek hem hastalar hem de sağlık personelleri korunabilecek. Gündelik yaşam da normale dönebilecek.