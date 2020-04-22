Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Güncel, Haber

Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Türk bilim insanlarından gurur verici bir atak geldi. İzmir'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması TÜRKLAB, koronavirüse karşı 15 dakika sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi.

22.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:18
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı dünya genelinde bir mücadele verilirken, Türk bilim insanlarından gurur verici bir atak geldi.

İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan TÜRKLAB, koronavirüsün teşhisine yönelik bir erken tanı kiti geliştirdi. 25 senedir çeşitli hastalıkların erken tanısına yönelik kit geliştiren firmanın projesi TÜBİTAK tarafından da onaylandı. Firma, erken tanı kitlerinin proje aşamasında dahi yurt dışından bir çok talebin geldiğini bildirdi.

"100 KAT DAHA HASSAS VE ÖZGÜL BİR TEST ORTAYA ÇIKIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan TÜRKLAB A.Ş. Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, dünyada mevcut olarak kullanılan tanı kitlerine kıyasla daha güvenilir bir metot uyguladıklarını belirtti. Yağlıdere, "Yaklaşık 25 yıldır bir çok hastalığın erken tanısında kullanılan tanı kitleri üretimi yapıyoruz. Korona virüsün dünyada yaygınlaşması sebebiyle de bu hastalığa yönelik bir erken tanı kiti geliştirdik. Bu bağlamda TÜBİTAK'a sunduğumuz projemiz onaylandı. Şu an dünyada kullanılan mevcut tanı kitlerinin bir üst modeli olan, çok daha güvenilir ve çok daha hızlı bir şekilde sonuç veren kitlerin üretimini planlıyoruz. Yaklaşık 100 kat daha hassas ve özgül bir test ortaya çıkıyor. Şu an dünyada halihazırda kullanılan ve büyük çoğunluğu Çin'den gelen tanı kitlerinden farklı olarak üreteceğimiz kitler daha güvenilir bir metotdadır. Maliyetleri hususunda da birbirlerine yakın olacaklar ancak çok daha güvenilir bir test olarak ortaya çıktığında dünyanın tercih edeceği yeni yöntem bu olacaktır" dedi.

"PEK ÇOK TEST TİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

TÜRKLAB A.Ş. Satış ve İş Geliştirme Müdürü Berna Demirkaya Akgültaş, sadece tek bir test tipi değil bir çok tip üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Akgültaş, "Üzerinde aylarca çalıştığımız ürünümüzü en kısa zamanda pazara sunabileceğimizden dolayı son derece mutluyum. Projemizin TÜBİTAK desteğini almış olmasından dolayı da ayrıca gururluyum. Biz firma olarak korona virüs hastalığının teşhisinde tek bir test tipi için değil, pek çok test tipi üzerinde çalışıyoruz. Son çıkardığımız ve TÜBİTAK tarafından onaylanan bu ürünümüz bunlardan yalnızca bir tanesi. Diğer ürünler üzerinden çalışmalarımız da devam ediyor. Fakat hızlı teşhis kitlerine odaklanacak olursak sosyoekonomik anlamda gerçekten etki oluşturacak bir üründür. Bir Türk üretici firmasının bunu kendi ülkesinde üretip kendi pazarına sunuyor olması ithalatın üzerindeki yükü ciddi anlamda hafifletecektir. Dünyaya da Türkiye'den sunuluyor olması ve iyi bir kalitede sunuluyor olması, daha önce denenmeyen bir metotla sunuluyor olması ülke olarak hem ekonomik anlamda hem de itibar anlamında avantajımızdır" sözlerine yer verdi.

"ANTİKOR VE ANTİJENLERİN ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Üretilen testlerdeki antikor ve antijenlerin ülkemizde üretilmesinin ardından tamamen yerli ve milli bir ürün üretilebileceğinin altını çizen TÜRKLAB ARGE Koordinatörü Ilgın Öztürk, "Korona virüs ile ilgili hızlı bir çalışma içerisine girdik ve TÜBİTAK tarafından da desteklendik. İmonafiltrasyon temelli kasetlerimizi de umarız 6 ay içerisinde piyasaya sunacağız. Öncelikle yurt içi pazara, ardından da tüm dünyaya bu testlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu testlerdeki en kısıtlayıcı etkenlerden bahsetmek istiyorum. Testlerimizde mümkün olduğunca yerli malına önem gösteriyoruz ancak testlerde kullanılan antikorlar ve antijenlerin yurt içinde üretilmesiyle birlikte ancak tamamen yerli ve milli testlere ulaşmayı hedefliyoruz. Antikor ve antijenler ne yazık ki sadece yurt dışında üretiliyor. Bu da kısıtlayıcı bir etken olmakta. Bu sebeple bu antikor ve antijenlerin ülkemizde üretilmesi gerekmektedir. Bu hususta da girişimlerimiz ve projelerimiz olacaktır" diye konuştu.

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