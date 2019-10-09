Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu
Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı öncesi Türk askerleri operasyon bölgesine Fetih Suresi eşliğinde gitme anı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye, Suriye'de güvenli bölge oluşmak amacıyla Barış Pınarı Harekatını başlattı. Harekata katılan askerlerin Fetih Suresi eşliğinde bölgeye gitmesi paylaşım rekoru kırdı.
"GÖZLERİM OLDU"
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Maşallah, sefer bizden zafer Allah'tan... Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyanın neresinde böyle şanlı bir ordu var gözlerim doldu." ifadelerini kullandı.