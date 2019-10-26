Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü
Kalleş bir saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.