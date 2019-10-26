Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

Kalleş bir saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

26.10.2019 11:50
Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.

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