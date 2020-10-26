Turizmciler gelecek sezondan ümitli
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Turizmciler gelecek sezondan ümitli

26.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:52
Turizmciler gelecek sezondan ümitli

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı fırsat bilen Rus ve Ukraynalı turistler plajları doldurmaya devam ederken, turizmciler şimdiden gelecek sezona umutla bakıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı fırsat bilen Rus ve Ukraynalı turistler plajları doldurmaya devam ederken, turizmciler şimdiden gelecek sezona umutla bakıyor.

Turizmin gözde merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde sezonun son demleri yaşanıyor. Çoğunluğu Rus ve Ukrayna'dan olan turistler plajları doldurmaya devam ediyor. Pandemiden dolayı geç başlayan turizm sezonu, bazı tur acenteleri ile yapılan anlaşma ile Kasım ayının ortalarına kadar uzatılmıştı, ancak ülkelerin aldıkları karar doğrultusunda tatil dönüşü 14 gün karantina süreci rezervasyonların iptaline sebep olmuştu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) başkanı Bülent Bülbüloğlu "Pandemiden etkilenen en çok turizm oldu. Rezervasyon iptalleri bu sezonu ne yazık ki zayıf geçirdi. Önümüzdeki sezon için umutlu olmak gerekiyor" dedi.

25 yıllık otel işletmecisi Aydın Mehmetoğlu, pandemiden etkilendiklerini belirterek, "Bu yaz her turistik bölgede olduğu gibi bölgemizde pandemiden etkilendi. Rezervasyon iptalleri turizmcilerin can suyunu kapattı. Ancak bazı acentelerin bu sezon iptallerini önümüzdeki sezona kaydırmaları gelecek yılın daha kalabalık ve dolu olacağını gösteriyor" diyerek 2021 turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade etti.

Bu yıl gelen turistlerin çoğunluğunun İspanya, Kanarya Adaları ve Yunanistan'ın aldıkları karantina kararlarından dolayı o bölgeye gitmemiş kişiler olduğunu da belirten Mehmetoğlu, "Ülkemize ilk defa gelen turistler de oldu. Bu da gelecek sezonlar için bir fırsata dönüşebilir" dedi. - MUĞLA

Turizmciler gelecek sezondan ümitli
Turizmciler gelecek sezondan ümitli
Turizmciler gelecek sezondan ümitli
Turizmciler gelecek sezondan ümitli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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