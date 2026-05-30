Aydın'da Tatil Dönüşü Yoğunluğu
Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Didim-Söke kara yolunda yoğun trafik oluşurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini Didim ve çevresindeki turistik bölgelerde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Didim-Söke kara yolunda araç trafiği arttı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı noktalarda denetimlerini artırırken, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, dönüş trafiğinin hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.