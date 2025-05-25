Dalyan'da Turistler Çamur Banyosuyla Rahatlıyor

Dalyan'da Turistler Çamur Banyosuyla Rahatlıyor
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Muğla'nın Dalyan mahallesi, çamur banyosu ile turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, sıcak kükürtlü sularla dolu çamur banyosunda vakit geçirerek cilt problemlerine iyi geldiğini belirterek keyifli anlar yaşıyorlar.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Dalyan'da çamur banyosu turistlerden ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika bekleyen turistler, duşlarda durulanıyor.

Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, kaya mezarları ve caretta carettalarıyla ünlü mahalleye gelen turistler, çamur banyosunu ihmal etmiyor. Klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ve radyoaktif radon gazı içeren 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü sularla oluşturulan çamur banyolarının, romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon, böbrek taşı gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika duran turistler, duşlarda durulanıyor. Turistler, çamur banyosunun ardından ciltlerinde rahatlama olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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