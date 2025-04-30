Bolu, Kuş Gözlem Turizmi İçin Uygun Bir Destinasyon

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, Bolu'nun göçmen kuşların göç rotası üzerinde olduğuna belirterek, "Yaklaşık 300 kuş türünün Bolu'da durduğunu ve göçüne devam ettiğini, yumurtladığını görüyoruz. Özellikle Yeniçağa Gölü, bu noktada önemli bir destinasyon olarak sayılabilir. Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından Bolu'da turizm, yaşanan bu olaydan çok kötü etkilendi. Kuş gözlem turizmi, doğa turizmini tamamlayıcı durumda. Bu nedenle Bolu, kuş gözlem turizmi için uygun bir kent" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, DHA'ya yaptığı açıklamada, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 14 göl ve 150'nin üzerinde gölete sahip Bolu'nun yüzlerce kuş türünün göç rotasında olduğunu belirtti. Bolu'nun kuş gözlemciliği için uygun bir kent olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kahraman, göçmen kuşların Bolu'da konakladığını bildirdi. Doç. Dr. Kahraman, "Bolu 14 tane göl ve 150'nin üzerinde gölete sahip. Kuşlar da özellikle sulak alanları çok tercih eder. Bununla beraber Bolu'nun yüz ölçümüne baktığımızda yüzde 65'i ormanlarla kaplı. Bu da kuşları buraya çeken önemli unsurlardan birisi. Kuşların buraya çekilmesiyle, birçok kuş türüne Bolu'nun ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bolu kuş türü açısından zengin bir kent. Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdığımızda neredeyse Avrupa ile aynı sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor Türkiye, bu açıdan önemli bir konumda çünkü kuşların göç yolu üzerinde. Yaklaşık 300 kuş türünün Bolu'da durduğunu ve göçüne devam ettiğini, yumurtladığını görüyoruz. Özellikle Yeniçağa Gölü bu noktada önemli bir destinasyon. Kuş türlerine baktığımızda, turna gibi, arı şahini gibi, bununla beraber flamingo, ördek, kaz türleri, şah kartalı gibi kuş türlerinin bulunduğunu görüyoruz. 285 civarı kuş türünün burada bulunduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'BOLU'DA BİRÇOK TURİZM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR'

Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, "Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından Bolu'da turizm, yaşanan bu olaydan çok kötü etkilendi. Bolu'da yangın sonrasında konaklama oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşandı. Çünkü insanlar bu yangından oldukça etkilendi. Bir korku durumu oluştu. Turizm bu noktada çok kırılgan bir yapıya sahip. Herhangi bir kriz durumun ilk etkilenen insanların tatil anlayışı oluyor. Kuş gözlem turizmi, doğa turizmini tamamlayıcı durumda. Bolu'da birçok turizm faaliyeti gerçekleştirilebiliyor. İlk akla gelenler dağ ve doğa yürüyüşü gibi. Aklımıza Yedigöller, Abant, Gölcük gibi yerler geliyor. Bununla beraber bu turizm faaliyetini destekleyici unsurların da ön plana çıkması lazım" diye konuştu.