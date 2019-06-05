Turizm Bakanı'nın eşi, Alişan'ı ti'ye alırken tepki çekti

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti. Pervin Ersoy ise, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy sosyal medya hesabından elini öpen bir kişi ile fotoğraf paylaştı. Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy karede elini öpen kişiye 100 Dolar verirken fotoğraf çektirdiği görüldü. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf tepkilere neden oldu.

Pervin Ersoy eleştirilerin ardından şu mesajı paylaştı:

''Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan dolar dağıtmış yeğenlerine bugün onu ti ye aldık... Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salak mıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz... Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim... Lütfen yapmayın''