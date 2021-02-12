Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı
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Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı

12.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:16
Turistler güneşli havanın keyfini Cıbıltepe'de kayak yaparak çıkardı

Kars'ta güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kars'ta güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımda bulunan, sarıçam ormanlarının yanı sıra uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistleri cezbeden kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kayak merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, sıcak ve güneşli havada kayakseverlerin doyasıya eğlendiğini söyledi.

Batı illerinde kar yağışının etkili olmaya başladığını anımsatan Saraçoğlu, "İstanbul'da kar yağışı başladı, Sarıkamış'ta ise çok güzel, güneşli bir hava var. Bizler de inşallah kar yağışından birkaç gün içinde nasipleneceğiz. Şu anda pandemi kuralları içinde kayakseverler kristal karın keyfini yaşıyor. Bu keyfi yaşamak isteyenleri Sarıkamış'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Tatilcilerden Emircan Boydak da çok sıcak bir günde kayak keyfi yaşadıklarını belirterek, turistleri kayak merkezine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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