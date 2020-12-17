Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor

17.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:55
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından internet altyapı çalışmaları kapsamında İğneci-Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi.

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından internet altyapı çalışmaları kapsamında İğneci-Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi. Bununla birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan beş kırsal mahallede internet hizmeti verilmeye başlandı. Üç mahalleye ise önümüzdeki haftadan itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından internete erişim sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik hayata geçirilen internet altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gökgedik ve Aşağıbozkır Mahallelerinde direk dikimi çalışmalarının tamamlanmasının ardından İğneci ve Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi.

Altyapı çalışmaları sona eren Gökgedik, Aşağıbozkır, İğneci ve Çıkrıkçı Mahallelerine önümüzdeki haftadan itibaren iki farlı firma tarafından İnternet hizmeti verilmeye başlanacak. Kayrak, Yayla, Osmancık, Dalbahçe ve Akçapınar Mahallelerinde ise internet hizmeti tek firma tarafından verilmeye başlandı.

İnternet altyapı çalışmaları hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Gökgedik ve Aşağıbozkır mahallelerimizde altyapı çalışmalarını tamamladık. İğneci - Çıkrıkçı hattına hizmet verecek olan İnternet direği dikimini ise ekiplerimiz gerçekleştirdi. Kayrak, Yayla, Osmancık, Dalbahçe ve Akçapınar Mahallelerinde İnternet hizmeti vermeye başlandı. Gökgedik, Aşağıbozkır ile İğneci - Çıkrıkçı hattına önümüzdeki haftadan itibaren internet hizmeti vermeye başlayacağız" dedi. - MANİSA

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Haluk Levent Caner Cindoruk Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:12:42. #1.14#
title