Turgutlu Muhtarlarından Büyükşehir'e Teşekkür

Muhtarlar; 'Ne istediysek yapıldı' diyerek yapılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinde Yeniköy, Kurudere ve Sivrice Mahallelerini ziyaret etti. Ekipler, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, Kurudere Mahalle Muhtarı Selami Özcan, Sivrice Mahalle Muhtarı Mehmet Ata ve mahalle halkı ile bir araya geldi. Büyükşehir ve MASKİ tarafından yapılan hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Öztürk, 'Ne istediysek yapıldı, Cengiz Ergün başkanımıza çok teşekkürlerimi iletin' dedi. İstek ve taleplerini de aktaran vatandaşlar, yapılan çalışmalar ve gösterilen ilgiden dolayı mutluluklarını belirtti.