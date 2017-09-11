Turgutlu'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Turgutlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Halil Şahin idaresindeki 42 RE 317 otomobil Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta hasar oluştu.



Otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.