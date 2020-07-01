Turgutlu'da bir çiftliğin saman bulunan deposunda çıkan yangın söndürüldü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ahmet Aksoy'a ait çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 20 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan bulundukları alandan tahliye edildi.

Yangında çiftlikte zarar oluştu.

Kaynak: AA