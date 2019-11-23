Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
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Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

23.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:25
Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

'nın ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken 16 kişi de gözaltına alındı

Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde arazi meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İddiaya göre, mera arazisine mahsul dikimi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.T., G.T., N.T., H.T., D.G. ve E.H.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İlker Uyar/İHA)

Kaynak: İHA
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