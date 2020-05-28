Türbede düşürdüğü telefonunu almaya çalışan genç kızın bacağına korkuluk demiri saplandı
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Türbede düşürdüğü telefonunu almaya çalışan genç kızın bacağına korkuluk demiri saplandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, türbe bahçesine düşen telefonunu almayan çalışırken, üzerine çıktığı mermer zeminin kırılması sonucu bacağına korkuluk demiri saplanan genç kız hastanelik oldu.

28.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:49

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, türbe bahçesine düşen telefonunu almayan çalışırken, üzerine çıktığı mermer zeminin kırılması sonucu bacağına korkuluk demiri saplanan genç kız hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 22 Sultanlar Türbesi yanından geçen Dilek Erbaş (23), cep telefonunu türbe bahçesine düşürdü.

Telefonunu almak için kapısı kilitli olan türbenin duvarına tırmanan Erbaş, üzerine bastığı mermer zeminin kırılmasıyla dengesini kaybederek düştü.

Korkuluk demiri bacağına saplanan Erbaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Türbede düşürdüğü telefonunu almaya çalışan genç kızın bacağına korkuluk demiri saplandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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