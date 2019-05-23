Turabi Çamkıran, The Challenge Yarışmasında Şampiyon Oldu
Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasına katılan Turabi, burada da şampiyon olarak büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi oldu. Turabi açıklamasında "3'üncü kez şampiyon olamazsın" diyen Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödülleri doymuyor. Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon oldu. Instagram hesabından açıklama yapan Turabi, kendisine 3'üncü kez şampiyon olamazsın diyen Acun Ilıcalı'ya "Bence iddiayı kazandım ama yine de büyüğüm olarak karar senin" dedi.
BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve şampiyon oldum.
"TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA EZİLMEDİM"
Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."
"ACUN ILICALI 3'ÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ"
Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; '3. defa şampiyon olamazsın' demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."
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Helal olsun!!! Daha fazlasını allah nasip eder inşallah!!! Kim nerede olursa olsun ne kadar kazanırsa kazansın, yeterki bizim Bayrağımızı taşıyıp birinci olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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arkadasinda acun var yoksa nirde o normal sekilde kazanacak :D yersen tabi :DCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Aferin turabi manyak manyak hareketlerle parayi buldun dunya boyle basarilarCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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SAdece reklam olsun diye ön planda olan biri olduğu için mecburen elenmiyor ve birinci Seçiliyor zaten buna beş milyon tl veren 500 milyon tl kazanmıştırCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Söylediği laf çok doğru. . Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırın. Kazanırsın. Döner bir de Türkle savaşırsın. . Burada bile alın teri bilek zoru kazanılmış bir başarıyı hazmedemeyen Türklerin oluşu. . Düşündürücü ve Çok ÜZÜCÜ. . ! Memleketin geldiği hale bak. .Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır