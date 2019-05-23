Turabi Çamkıran, The Challenge Yarışmasında Şampiyon Oldu

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödülleri doymuyor. Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon oldu. Instagram hesabından açıklama yapan Turabi, kendisine 3'üncü kez şampiyon olamazsın diyen Acun Ilıcalı'ya "Bence iddiayı kazandım ama yine de büyüğüm olarak karar senin" dedi.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve şampiyon oldum.

"TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA EZİLMEDİM"

Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."

"ACUN ILICALI 3'ÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ"

Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; '3. defa şampiyon olamazsın' demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."