Turabi, 5 milyon TL'lik ödülle ne yaptığını anlattı: Anneme ev aldım

18.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:27

Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasına katılan Turabi, burada da şampiyon olarak büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi oldu. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Turabi, kazandığı paraya dokunmadığını ve o parayla ailesine Mersin'de bir ev aldığını söyledi.

"KAZANDIĞIM PARAYLA ANNEME EV ALDIM"

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yarışmadan kazandığı 5 milyon TL'lik ödül hakkında konuşan Çamkıran, parayı ailesine verdiğini söyleyerek "Geçtiğimiz hafta kardeşimi Mersin'e gönderdim, anneme güzel bir ev aldı. Komşuları kıskansın" dedi.

"ARTIK HERKES PARAYI SORUYOR"

Şampiyon olup ödüller kazandıktan sonra hayatının çok değiştiğinden bahseden Çamkıran, hayatından birisinin olmadığını söyledi. Ödül kazandıktan sonra herkesin kendisine parayı sorduğunu söyleyen Turabi, "Artık önüne gelen para için geliyor. Paranın şu yönü kötü eskiden arkadaşlarım 'nasılsın' diye sorardı şimdi sordukları para. Tanımadığım akrabalarım çıkıyor. Ben kurumlara para vermeyi sevmiyorum. Gördüğüm kişiye yardım ederim ve gördüğüm kişi bunu bilmeyecek. Şov yapmaya gerek yok." şeklinde konuştu.