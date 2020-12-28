Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu
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Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu

28.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:25
Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Altınoluk Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan ve bir tüp bayiine ait 10 KS 767 plakalı boş kamyonetin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu
Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:30:16. #1.15#
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