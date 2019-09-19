Halk ayaklanması sonrası Tunus'tan Suudi Arabistan'a kaçan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali öldü

19.09.2019 18:47

2011 yılında Arap Baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'tan Suudi Arabistan'a sığınan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin sürgünde yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ZEYNEL ABİDİN BİN ALİ KİMDİR?

1987'den 2011'e kadar Tunus Cumhurbaşkanlığı yapan Zeynel Abidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarı halk ayaklanmaları sonrasında düşmüştü. Ali 14 Ocak 2011 günü ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Suudi Arabistan'a sığınmıştı.

ARAP BAHARI

Tunus'ta 2010 yılında 26 yaşındaki Tunuslu bir seyyar satıcının kendini yakarak öldürmesiyle patlak veren ve kamuoyunda 'Arap Baharı' olarak bilinen olaylar kısa sürede Mısır, Libya, Suriye, Yemen gibi birçok ülkede halk ayaklanmalarına neden olmuştu.

Arap Baharı süreci, bir dizi Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde önemli değişimleri beraberinde getirdi. Bazı ülkelerde ise bu süreçle birlikte başlayan iç kargaşa ve çatışmalar halen devam ediyor.