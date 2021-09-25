Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi istifa ettiğini açıkladı - Haberler
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Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi istifa ettiğini açıkladı

AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi istifa ettiğini açıkladı

Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi "Hareket'in yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi "Hareket'in yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Nahda Hareketi üyelerinden eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim, Hareket'in yöneticilerinden Semir Dilo ve Milletvekili Cemile Kisikisi'nin de aralarında yer aldığı 113 üye istifalarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri, Hareket'in tecrit edilmesine ve 22 Eylül kararlarının (Tunus Cunhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devralması) temsil ettiği otoriter tehlikenin karşısında herhangi bir ortak cephede aktif olarak yer almamasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Nahda Hareketi içindeki demokrasinin bozulduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir mantığı, faydası olmayan ve seçmenlere verilen taahhütlerle çelişen siyasi ittifaklara yol açan yanlış kararlar alındığı dile getirildi.

Açıklamada, Nahda Hareketine üyeliğin artık "kraliyet kısıtlamalarından biri" haline geldiği kaydedilerek, 113 üye olarak demokrasiyi savunma konusundaki ulusal taahhütlerini istifa ederek yerine getirdikleri belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de de yasama ve yürütme yetkilerini devralarak yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri
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