Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)

Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular Tunuslu göstericilerin slogan atması Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.

Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular

Tunuslu göstericilerin slogan atması

Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması

Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. Tunuslular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi