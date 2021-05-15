Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)
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Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular Tunuslu göstericilerin slogan atması Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.

Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular

Tunuslu göstericilerin slogan atması

Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması

Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. Tunuslular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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