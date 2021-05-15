Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi (2)
Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular Tunuslu göstericilerin slogan atması Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.
Habibi Bou Rigiba meydanında toplanan Tunuslular
Tunuslu göstericilerin slogan atması
Dev Filistin bayrağı dalgalandırılması
Göstericiler ile röportajlar SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde toplanan bir grup, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. Tunuslular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi