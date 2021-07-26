Tunus'ta darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi! Yaralılar var

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı. Her iki gruptan da yaralananlar oldu.

Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus'taki Meclis binası yakınında toplandı. YARALILAR VAR Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu. Meclis'e girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin, çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.