Tunus İçişleri Bakanlığı: İki kişiyi ev hapsine aldık

Tunus İçişleri Bakanlığı, kimliklerini açıklamadığı iki kişinin "kamu güvenliğinin korunması çerçevesinde" ev hapsine alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamu güvenliğinin korunması çerçevesinde ihtiyacın gerektirdiği ihtiyati tedbir gereği iki (kişi için) ev hapsi kararı verilmiştir ve gerekçesi ortadan kalktığında kararın hükmü sona erer." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kararın ilgilendirdiği kişilere özellikle uygun barınma ortamının sağlanması ve gerekli sağlık koşullarının oluşturulması konusunda anayasa ve yürürlükteki mevzuat kapsamında teminat altına alınan güvencelere bağlı kalınacağı aktarıldı.

Nahda'dan "Bahiri sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldı" açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, gün içinde yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuş ve Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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